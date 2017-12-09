Німеччина призупинила частину поставок зброї Туреччині, - Габріель

Федеральний уряд Німеччини заморозив більшу частину угод щодо постачання зброї Туреччині через зростання напруженості в двосторонніх відносинах.

"Всі великі заявки, з якими до нас зараз звертається Туреччина - а йдеться про дійсно чималу їх кількість - ми перевели в "режим очікування", - заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, повідомляє Deutsche Welle.

По ряду експортних позицій поставки продовжують здійснюватися в рамках міжнародних договорів, тому говорити про повне припинення продажів не доводиться. Німеччина пов'язана з Анкарою рядом партнерських зобов'язань в рамках НАТО, від яких Берлін не може відмовитися в односторонньому порядку.

При цьому Габріель підкреслив, що Берлін "повинен зробити все можливе", щоб утримати ситуацію від подальшого нагнітання з обох сторін.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Уряд Німеччини засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.