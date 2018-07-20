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Німеччина скасувала постанову про екстрадицію Пучдемона

Карлесу Пучдемону дозволили покинути Німеччину
Верховний земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн скасував постанову про екстрадицію лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона з Німеччини.
Німеччина скасувала постанову про екстрадицію Пучдемона Фото: dpa-international.com

"Це означає, що пан Пучдемон може покинути Німеччину", – цитує речницю суду в п'ятницю, 20 липня, DW.

Справу про екстрадицію з ФРН до Іспанії офіційно закрито.

Нагадаємо, напередодні Верховний суд в Мадриді відкликав міжнародний ордер на арешт Карлеса Пучдемона і відмовився від наміру домогтися його видачі. Суд обґрунтував свої дії рішенням німецьких органів юстиції, які визнали допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означало, що в Іспанії Пучдемона могли судити лише в набагато менш серйозному обвинуваченні.

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після провалу референдуму він виїхав до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі міжнародного ордеру, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його під заставу у 75 тис. євро.

На початку липня територіальний суд німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн дозволив екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Кардлеса Пучдемона за звинуваченням у розтраті державних коштів.

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20 07 2018 22:20
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