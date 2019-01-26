Німеччина та Іспанія дали Мадуро 8 днів на оголошення виборів у Венесуелі
"Іспанія надає уряду Ніколаса Мадуро вісім днів для скликання вільних, прозорих і демократичних виборів, і якщо цього не станеться, Іспанія визнає Хуана Гуайдо як президента, якому доручено проведення цих виборів", - заявив іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє Associated Press.
Він додав, що як лідер Національної асамблеї Венесуели, Гуайдо є "особою, яка повинна вести перехід до вільних виборів".
Іспанський прем'єр також закликав інші 27 членів Європейського Союзу підтримати його позицію.
Уряд Німеччини також готовий визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, якщо вибори не відбудуться через вісім днів, заявила речниця уряду Мартіна Фітц в Twitter.
"Якщо вибори не будуть оголошені через вісім днів, ми готові визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом, який може ініціювати політичний процес і працювати з європейськими партнерами", - написала Фітц.
Нагадаємо, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила насильство у Венесуелі та попередила, що ситуація у країні може вийти з-під контролю будь-якої миті, і це матиме катастрофічні наслідки.
Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
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