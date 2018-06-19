Німеччина та Італія обговорили питання біженців

За словами канцлера, Німеччина "підтримує бажання солідарності, яке виявила Італія". Меркель відзначила значну кількість біженців, яких приймає Італія.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, - повідомляє DW.com.

Перед зустріччю з Меркель Конте зажадав від членів Євросоюзу більшої солідарності при розподілі біженців. Кращим рішенням є можливість розміщувати біженців в їхній рідній країні або державі, через яку пролягає маршрут мігрантів до ЄС, вважає прем'єр-міністр Італії.

Він також закликав до боротьби зі злочинними угрупованнями, що організовують доставку мігрантів до Європи, і до більш ефективного контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу.

У державах Євросоюзу наголошують на необхідності посилити діяльність європейської прикордонної служби Frontex, зазначила Меркель. На її думку, слід вивчити можливість проведення "заходів, пов'язаних з правовими питаннями надання притулку" в самій Африці - зокрема, в Лівії.

За словами Конте, Рим високо оцінює дії ФРН із більш справедливого розподілу міграційного навантаження серед членів ЄС.

При цьому Італія виступає за перегляд Дублінського регламенту, який визначає, в якій країні ЄС повинні розглядатися запити про надання притулку. Раніше це відбувалося в тій країні, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше прибув на територію Євросоюзу.

Однак в ході потоку мігрантів, що істотно збільшився в 2015 році, ряд європейських держав, на які припав основний потік біженців, не змогли з ним впоратися.

В результаті мігранти без відповідних документів змогли потрапити в інші країни ЄС.

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.

Також, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.