Німеччина та Італія обговорили питання біженців
Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після зустрічі з італійським прем'єр-міністром Джузеппе Конте, - повідомляє DW.com.
Перед зустріччю з Меркель Конте зажадав від членів Євросоюзу більшої солідарності при розподілі біженців. Кращим рішенням є можливість розміщувати біженців в їхній рідній країні або державі, через яку пролягає маршрут мігрантів до ЄС, вважає прем'єр-міністр Італії.
Він також закликав до боротьби зі злочинними угрупованнями, що організовують доставку мігрантів до Європи, і до більш ефективного контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу.
У державах Євросоюзу наголошують на необхідності посилити діяльність європейської прикордонної служби Frontex, зазначила Меркель. На її думку, слід вивчити можливість проведення "заходів, пов'язаних з правовими питаннями надання притулку" в самій Африці - зокрема, в Лівії.
За словами Конте, Рим високо оцінює дії ФРН із більш справедливого розподілу міграційного навантаження серед членів ЄС.
При цьому Італія виступає за перегляд Дублінського регламенту, який визначає, в якій країні ЄС повинні розглядатися запити про надання притулку. Раніше це відбувалося в тій країні, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше прибув на територію Євросоюзу.
Однак в ході потоку мігрантів, що істотно збільшився в 2015 році, ряд європейських держав, на які припав основний потік біженців, не змогли з ним впоратися.
В результаті мігранти без відповідних документів змогли потрапити в інші країни ЄС.
Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта. Іспанія погодилася.
Також, Бундестаг у п'ятницю, 15 червня, підтримав пропозицію федерального уряду Німеччини щодо нових правил возз'єднання родин біженців з обмеженим (субсидіарним) ступенем захисту, який не означає надання притулку чи безстрокового перебування.
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