CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВлада Німеччини до кінця листопада 2016 року депортувала з країни 23 750 мігрантів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина цього року депортувала майже 24 тисячі мігрантів
"Не всі, хто до нас прибув, зможуть тут залишитися" - Меркель
Фото: Reuters
До першого грудня було ухвалено рішення щодо виділення компенсації 51 243 людям, які висловили бажання добровільно покинути Німеччину, - повідомляє газета Welt з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ.
У 2015 році число таких заявок склало 35 тис.
Відзначається, що в минулому році Німеччина вислала 20 888 чоловік.
Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель все ще відмовляється називати верхню межу прийому біженців, але поступово приймає більш жорсткіший тон у своїй політиці.
Після того, як на місцевих виборах у Німеччині партія, очолювана Ангелою Меркель, отримала лише третє місце, соратники канцлера закликали її змінити міграційну політику.
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