Німеччина цього року депортувала майже 24 тисячі мігрантів

"Не всі, хто до нас прибув, зможуть тут залишитися" - Меркель

Влада Німеччини до кінця листопада 2016 року депортувала з країни 23 750 мігрантів.

До першого грудня було ухвалено рішення щодо виділення компенсації 51 243 людям, які висловили бажання добровільно покинути Німеччину, - повідомляє газета Welt з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ.

У 2015 році число таких заявок склало 35 тис.

Відзначається, що в минулому році Німеччина вислала 20 888 чоловік.

Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель все ще відмовляється називати верхню межу прийому біженців, але поступово приймає більш жорсткіший тон у своїй політиці.