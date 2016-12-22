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Німеччина цього року депортувала майже 24 тисячі мігрантів

"Не всі, хто до нас прибув, зможуть тут залишитися" - Меркель
Влада Німеччини до кінця листопада 2016 року депортувала з країни 23 750 мігрантів.
Німеччина цього року депортувала майже 24 тисячі мігрантів Фото: Reuters

До першого грудня було ухвалено рішення щодо виділення компенсації 51 243 людям, які висловили бажання добровільно покинути Німеччину, - повідомляє газета Welt з посиланням на дані міністерства внутрішніх справ.

У 2015 році число таких заявок склало 35 тис.

Відзначається, що в минулому році Німеччина вислала 20 888 чоловік.

Нагадаємо, Канцлер ФРН Ангела Меркель все ще відмовляється називати верхню межу прийому біженців, але поступово приймає більш жорсткіший тон у своїй політиці.

Після того, як на місцевих виборах у Німеччині партія, очолювана Ангелою Меркель, отримала лише третє місце, соратники канцлера закликали її змінити міграційну політику.
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22 12 2016 11:10
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