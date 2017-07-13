ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина як конкурентоспроможна держава "отримує вигоду" від дисбалансів в єврозоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина "у виграші" від конфліктів в єврозоні, - Макрон
За словами Макрона, "така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою"
Фото: reuters.com
"Є переможці: до них відноситься Німеччина, яка змогла провести реформи, і я вітаю такі зусилля. Але Німеччина також виграє від дисбалансів в єврозоні, така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою", - повідомив глава Франції в інтерв'ю газетам Waz і Ouest-France, пише РБК.
За словами Макрона, країни, у яких вже є борг, набирають ще більше зобов'язань, в той час як конкурентоспроможні держави лише зміцнюють свої позиції.
"Я хотів би, щоб єврозона була більш гомогенною", - пояснив Макрон.
Нагадаємо, Еммануель Макрон пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану, введений в 2015 році в зв'язку з атаками ісламістів.
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