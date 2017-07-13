Німеччина "у виграші" від конфліктів в єврозоні, - Макрон

За словами Макрона, "така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина як конкурентоспроможна держава "отримує вигоду" від дисбалансів в єврозоні.

"Є переможці: до них відноситься Німеччина, яка змогла провести реформи, і я вітаю такі зусилля. Але Німеччина також виграє від дисбалансів в єврозоні, така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою", - повідомив глава Франції в інтерв'ю газетам Waz і Ouest-France, пише РБК.

За словами Макрона, країни, у яких вже є борг, набирають ще більше зобов'язань, в той час як конкурентоспроможні держави лише зміцнюють свої позиції.

"Я хотів би, щоб єврозона була більш гомогенною", - пояснив Макрон.

Нагадаємо, Еммануель Макрон пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану, введений в 2015 році в зв'язку з атаками ісламістів.