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Німеччина "у виграші" від конфліктів в єврозоні, - Макрон

За словами Макрона, "така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою"
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина як конкурентоспроможна держава "отримує вигоду" від дисбалансів в єврозоні.
Німеччина "у виграші" від конфліктів в єврозоні, - Макрон Фото: reuters.com

"Є переможці: до них відноситься Німеччина, яка змогла провести реформи, і я вітаю такі зусилля. Але Німеччина також виграє від дисбалансів в єврозоні, така ситуація нездорова, бо не може бути стійкою", - повідомив глава Франції в інтерв'ю газетам Waz і Ouest-France, пише РБК.

За словами Макрона, країни, у яких вже є борг, набирають ще більше зобов'язань, в той час як конкурентоспроможні держави лише зміцнюють свої позиції.

"Я хотів би, щоб єврозона була більш гомогенною", - пояснив Макрон.

Нагадаємо, Еммануель Макрон пообіцяв скасувати режим надзвичайного стану, введений в 2015 році в зв'язку з атаками ісламістів.

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13 07 2017 12:19
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