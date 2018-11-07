Німеччина в заручниках у Росії через газ, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина потрапила під повний контроль Росії через російський газопровід "Північний потік - 2".

"Це вкрай прикро, що Німеччина укладає газову угоду з Росією. Ми захищаємо Німеччину, ми захищаємо Францію, ми захищаємо всі ці країни, а між тим низка держав укладає угоду з Росією на будівництво газопроводу. Німеччина в них у заручниках. Ми безумовно маємо звернути на це увагу", - заявив Трамп на робочому сніданку з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі перед самітом, повідомляє CNN.

Нагадаємо, "Північний потік - 2" — проект магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км, який є розширенням "Північного потоку". Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса пролягає паралельно діючому магістральному газопроводу.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об'ємів газу в ЄС.