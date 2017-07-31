Німеччина надала доступ "Газпрому" до газопроводу Opal в обхід України

Суд не знайшов причин для збереження обмежень російському монополісту "Газпрому" для газопроводу Opal

Рішення Єврокомісія про зняття заборони на доступ "Газпрому" до потужностей Opal знову вступило в силу.

Суд Дюссельдорфа постановив, що причин для обмеження доступу "Газпрому" до німецького газопроводу Opal немає, відкинувши позов польських компаній, інформує Reuters.

Таким чином, рішення ЄК про зняття заборони на доступ "Газпрому" до потужностей Opal знову набрало чинності і буде діяти до більш докладного рішення.

Суд також повідомив, що позивачам не вдалося довести незворотну шкоду, яка нібито виникає від доступу "Газпрому" до потужностей Opal.

Газопровід Opal потужністю 36 млрд кубометрів з'єднує морський газопровід "Північний потік" з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.

Нагадаємо, що раніше польська державна компанія PGNiG подала до Європейського суду позов проти рішення Єврокомісії, а її дочірня компанія поскаржилася німецькому Федеральному агентству з питань мереж. Польська сторона наполягала на тому, що збільшення доступу Росії до OPAL може представляти певні загрози для транспортування газу між Україною і Польщею.

Потім уряд Польщі звернувся до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL.

Суд ЄС призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL - одному з відведень від "Північного потоку". Хоча "Газпром" вже встиг наростити фізичне завантаження OPAL до 86%.

Як зазначається у статті на сторінках "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціях України, але і стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відведення OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-літнього періоду лібералізації європейського ринку газу.