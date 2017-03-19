Німеччина відкинула заяву Трампа про "гігантський борг" перед НАТО

При цьому міністр оборони країни виступила за справедливий розподіл навантаження

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заперечила президенту США Дональду Трампу, який заявив про "гігантський борг" ФРН перед Північноатлантичним альянсом.

"Ніякого боргового рахунку в НАТО не існує. Неправильно розглядати наш намір збільшити до середини наступного десятиліття витрати на оборону до 2 відсотків [ВВП] тільки щодо НАТО", - заявила вона в неділю, 19 березня, пише DW.

Кошти, виділені на оборону ФРН, направляє не тільки НАТО, а й на миротворчі місії ООН, різні європейські операції, а також боротьбу з джихадистами "Ісламської держави", додала фон дер Ляєн. "Те, чого ми всі прагнемо, - це справедливий розподіл навантаження", - наголосила німецький міністр.

Напередодні, через день після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель Трамп заявив, що Німеччина винна НАТО "гігантські суми". Вашингтон хотів би отримати від Берліна більше грошей за "сильну і дуже дорогу" оборону Німеччини, яку забезпечують США, написав американський президент на своїй сторінці в Twitter.

Кожна країна НАТО взяла на себе зобов'язання до 2024 року направляти на військові потреби не менш як 2 відсотків ВВП. Зараз це правило виконують лише п'ять країн, в тому числі США. Актуальний показник Німеччини становить 1,2 відсотка ВВП.

Нагадаємо,Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.