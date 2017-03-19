Німеччина відкинула заяву Трампа про "гігантський борг" перед НАТО
"Ніякого боргового рахунку в НАТО не існує. Неправильно розглядати наш намір збільшити до середини наступного десятиліття витрати на оборону до 2 відсотків [ВВП] тільки щодо НАТО", - заявила вона в неділю, 19 березня, пише DW.
Кошти, виділені на оборону ФРН, направляє не тільки НАТО, а й на миротворчі місії ООН, різні європейські операції, а також боротьбу з джихадистами "Ісламської держави", додала фон дер Ляєн. "Те, чого ми всі прагнемо, - це справедливий розподіл навантаження", - наголосила німецький міністр.
Напередодні, через день після зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель Трамп заявив, що Німеччина винна НАТО "гігантські суми". Вашингтон хотів би отримати від Берліна більше грошей за "сильну і дуже дорогу" оборону Німеччини, яку забезпечують США, написав американський президент на своїй сторінці в Twitter.
Кожна країна НАТО взяла на себе зобов'язання до 2024 року направляти на військові потреби не менш як 2 відсотків ВВП. Зараз це правило виконують лише п'ять країн, в тому числі США. Актуальний показник Німеччини становить 1,2 відсотка ВВП.
Нагадаємо,Президент США Дональд Трамп не потиснув руку канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час протокольної зйомки в Білому домі.
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