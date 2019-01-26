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Німеччина відмовиться від вугільної енергетики, щоб зменшити викиди в амосферу

"Це одна із причин збільшення обсягу викидів парникових газів в атмосферу"
У Німеччині вирішили відмовитися від використання вугілля, як джерела електроенергії до кінця 2038 року.
Німеччина відмовиться від вугільної енергетики, щоб зменшити викиди в амосферу Фото: picture alliance / dpa

За 20 років у країні повинні припинити роботу усі теплоелектростанції, які працюють на вугіллі. Для того, щоб регіони республіки змогли відмовитись від використання вугілля, влада протягом 20 років виділятиме субсидії у розмірі 1,3 мільярдів євро щорічно, інформує DW.

Вугільні теплоелектростанції у ФРН виробляють близько третини усієї електроенергії в країні. У Німеччині вважають, що це одна із причин збільшення обсягу викидів парникових газів в атмосферу.

Зараз у країні націлені на перехід на екологічно чисту електроенергію. Викиди вуглекислого газу повинні зменшитись на 80-95% до 2050 року, якщо порівнювати показники із 1990 роком.

Додамо, за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже 3 рази більше, ніж у 2017 році.

 
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26 01 2019 15:59
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