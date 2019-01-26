Німеччина відмовиться від вугільної енергетики, щоб зменшити викиди в амосферу
За 20 років у країні повинні припинити роботу усі теплоелектростанції, які працюють на вугіллі. Для того, щоб регіони республіки змогли відмовитись від використання вугілля, влада протягом 20 років виділятиме субсидії у розмірі 1,3 мільярдів євро щорічно, інформує DW.
Вугільні теплоелектростанції у ФРН виробляють близько третини усієї електроенергії в країні. У Німеччині вважають, що це одна із причин збільшення обсягу викидів парникових газів в атмосферу.
Зараз у країні націлені на перехід на екологічно чисту електроенергію. Викиди вуглекислого газу повинні зменшитись на 80-95% до 2050 року, якщо порівнювати показники із 1990 роком.
Додамо, за підсумками 2018 року в Україні встановили електростанцій, що генерують електрику з відновлювальних джерел, загальною потужністю 813 мегават, що у майже 3 рази більше, ніж у 2017 році.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople"Рішення про те, що ветеранам потрібен театр, прийшло до мене після перегляду вистави британського театру "Дванадцята ніч" Вільяма Шекспіра у сучасній обробці. Там була тільки любов та комедія. Саме цього бракує багатьом хлопцям та дівчатам. Я переконаний, що реабілітація через творчість – є найпотужнішим важелем для переходу до мирного та цивільного життя"
- iPress.ua і "Магдебурзьке право" оголошують конкурс на кращу суспільну модель громади