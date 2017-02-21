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Німеччина виділила €4,5 млн на допомогу переселенцям в Україні

Гроші підуть на продовольчі та фармацевтичні ваучери
Уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.
Німеччина виділила €4,5 млн на допомогу переселенцям в Україні Фото: dt.ua

DRK зі свого боку додатково зробить власний внесок в розмірі 285 тисяч євро.

Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні.

За останні два роки уряд Німеччини надав програмам DRK з екстреної допомоги особливо потребуючим у Харківській області підтримку в розмірі 2,6 млн. євро. При реалізації своїх проектів гуманітарної допомоги DRK тісно співпрацює з партнерською організацією - Українським Червоним Хрестом.

Цільовою групою є найбільш постраждалі від конфлікту внутрішньо переміщені особи в Харківській області, в основному люди похилого віку, інваліди, одинокі матері/батьки та члени багатодітних сімей. Всього зазначеними заходами охоплено щонайменше 5000 осіб. Після констатації їхньої потреби вони отримують допомогу у вигляді продовольчих і фармацевтичних ваучерів.

При цьому DRK і Український Червоний Хрест узгоджують свої дії з іншими суб'єктами гуманітарної допомоги в Харківській області при координації з боку Організації Об'єднаних Націй (OCHA - Офіс ООН з координації гуманітарних питань) та з Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Нагадаємо, що з 31 січня по 6 лютого в Донецьку область у зв'язку з обстрілами Авдіївки прибули 40 вантажівок з гуманітарною допомогою з усіх областей України.

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