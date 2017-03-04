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Німеччина виділила Україні 300 млн євро щоб підтримати малий і середній бізнес

Деталі кредитної програми стануть відомі пізніше
Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.
Німеччина виділила Україні 300 млн євро щоб підтримати малий і середній бізнес Фото: з вільних джерел

Відповідну угоду буде підписано між Національним банком України, Міністерством фінансів і KfW у Києві 4 квітня, йдеться у прес-релізі Німецько-Українського фонду.

Деталі кредитної програми буде оприлюднено після підписання угоди.

Німецько-Український фонд було створено в 1999 році. Його засновниками є Національний банк України, Міністерство фінансів України та KfW.

Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.

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03 04 2017 12:51
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