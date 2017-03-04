Німеччина виділила Україні 300 млн євро щоб підтримати малий і середній бізнес

Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.

Відповідну угоду буде підписано між Національним банком України, Міністерством фінансів і KfW у Києві 4 квітня, йдеться у прес-релізі Німецько-Українського фонду.

Деталі кредитної програми буде оприлюднено після підписання угоди.

Німецько-Український фонд було створено в 1999 році. Його засновниками є Національний банк України, Міністерство фінансів України та KfW.

Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.