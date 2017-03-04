БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНімецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина виділила Україні 300 млн євро щоб підтримати малий і середній бізнес
Деталі кредитної програми стануть відомі пізніше
Фото: з вільних джерел
Відповідну угоду буде підписано між Національним банком України, Міністерством фінансів і KfW у Києві 4 квітня, йдеться у прес-релізі Німецько-Українського фонду.
Деталі кредитної програми буде оприлюднено після підписання угоди.
Німецько-Український фонд було створено в 1999 році. Його засновниками є Національний банк України, Міністерство фінансів України та KfW.
Нагадаємо, що раніше уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.
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