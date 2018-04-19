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Німеччина виділила Україні 9 млн євро на житло для переселенців

Новий проект допоможе забезпечити соціальним житлом близько 1 тис. осіб
Україна отримає від уряду Німеччини 9 млн євро на створення соціального житла для внутрішньо переміщених осіб і розвиток інфраструктури у відповідних містах.
Німеччина виділила Україні 9 млн євро на житло для переселенців Фото: vesty.co.il

Відповідні фінансову та проектну угоду підписали в четвер міністр соцполітики Андрій Рева, керівник міського та інфраструктурного підрозділу Німецького державного банку розвитку (KfW) Маріон Кнеш, виконавчий директор Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) Андрій Лактіонов у присутності посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля і директор бюро KfW в Україні Лутца Хорн-Хааке, - повідомляють на сайті Міністерства соціальної політики.

Безповоротна фінансова допомога надається Міністерством економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) через KfW. Проект "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VI" триватиме чотири роки. Кошти будуть спрямовані в Дніпропетровську, Запорізьку, Харківську області та підконтрольні Україні райони Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо, Франція виділить 500 мільйонів євро двом недержавним організаціям для вирішення гуманітарних проблем мешканців Донбасу.

 
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19 04 2018 15:54
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