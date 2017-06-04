Німеччина виділить 52 млн євро на житло для переселенців
Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і KfW узгодили параметри реалізації програми.
Будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб за програмою "Відновлення та оновлення муніципальної інфраструктури на Сході України" має розпочатися у 2018 році, повідомляють на сайті міністерства.
До кінця 2017-го заплановано завершити підготовчі роботи, зокрема з розробки критеріїв відбору об'єктів будівництва. Згідно з ними, місцеві громади зможуть подавати заявки на фінансування. У четвертому кварталі 2017 року заплановано підписати міжурядову угоду між Україною та Німеччиною за цим проектом.
KfW не планує обмежуватися тільки Донецькою і Луганською або прилеглими до них областями, де сконцентровано найбільшу кількість переселенців, а відкритий для проектів на всій території України. Головним критерієм відбору буде якість заявленого проекту і здатність громади надалі підтримувати експлуатацію зведених об'єктів на належному рівні.
Нагадаємо, восени 2015 року було підписано протокол між урядами України та Німеччини, згідно з яким Берлін зобов'язався виділити 136 млн євро. 48 млн євро Україна отримає у вигляді грантів, ще 88 млн євро - в кредит через банк KfW. Кошти призначені на реалізацію понад 20 проектів, найбільший з яких - будівництво житла для вимушених переселенців.
Раніше повідомляли, що Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.
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