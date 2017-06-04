Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Німеччина виділить 52 млн євро на житло для переселенців

Споруджувати будинки почнуть у 2018 році
Німецький державний банк KfW надасть кредитне фінансування в обсязі 52 млн євро для програми з будівництва соціального житла для переселенців в Україні.
Німеччина виділить 52 млн євро на житло для переселенців Фото: з вільних джерел

Міністерство з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб і KfW узгодили параметри реалізації програми.

Будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб за програмою "Відновлення та оновлення муніципальної інфраструктури на Сході України" має розпочатися у 2018 році, повідомляють на сайті міністерства.

До кінця 2017-го заплановано завершити підготовчі роботи, зокрема з розробки критеріїв відбору об'єктів будівництва. Згідно з ними, місцеві громади зможуть подавати заявки на фінансування. У четвертому кварталі 2017 року заплановано підписати міжурядову угоду між Україною та Німеччиною за цим проектом.

KfW не планує обмежуватися тільки Донецькою і Луганською або прилеглими до них областями, де сконцентровано найбільшу кількість переселенців, а відкритий для проектів на всій території України. Головним критерієм відбору буде якість заявленого проекту і здатність громади надалі підтримувати експлуатацію зведених об'єктів на належному рівні.

Нагадаємо, восени 2015 року було підписано протокол між урядами України та Німеччини, згідно з яким Берлін зобов'язався виділити 136 млн євро. 48 млн євро Україна отримає у вигляді грантів, ще 88 млн євро - в кредит через банк KfW. Кошти призначені на реалізацію понад 20 проектів, найбільший з яких - будівництво житла для вимушених переселенців.

Раніше повідомляли, що Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 04 2017 15:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.