Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов працевлаштування молодих українців, - Меркель
"Я дуже рада, що сьогодні можу поговорити про готовність виділення додаткових коштів на 85 мільйонів євро для покращення перспектив працевлаштування молодих українців шляхом професійної освіти", - повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час прес-конференції з нагоди візиту до Києва 1 листопада.
Крім цього, кошти спрямують на покращення умов життя.
"У нас є інфраструктурні проекти у Маріуполі, в районі Запоріжжя, в Одесі. Наша торгівля зросла в обидва боки. На понад 20% в обидва боки", - додала Меркель.
Вона також констатувала успіхи України у реформі системи охорони здоров'я та необхідність боротьби з корупцією.
Раніше повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Київ у четвер 1 листопада і обговорить з президентом України Петром Порошенком у тому числі мінські домовленості.
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