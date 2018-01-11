Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов працевлаштування молодих українців, - Меркель

Крім цього, кошти спрямують на покращення умов життя

Починаючи з 2014 року уряд Німеччини відділив близько 490 мільйонів євро допомоги Україні та планує виділити ще близько 85 мільйонів євро на фінансування програм професійної освіти.

"Я дуже рада, що сьогодні можу поговорити про готовність виділення додаткових коштів на 85 мільйонів євро для покращення перспектив працевлаштування молодих українців шляхом професійної освіти", - повідомила канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час прес-конференції з нагоди візиту до Києва 1 листопада.

Крім цього, кошти спрямують на покращення умов життя.

"У нас є інфраструктурні проекти у Маріуполі, в районі Запоріжжя, в Одесі. Наша торгівля зросла в обидва боки. На понад 20% в обидва боки", - додала Меркель.

Вона також констатувала успіхи України у реформі системи охорони здоров'я та необхідність боротьби з корупцією.