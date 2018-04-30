Німеччина виділить Грузії понад 250 млн євро на інфраструктурні проекти
Відповідну угоду підписали в понеділок у Тбілісі міністр фінансів Грузії Мамука Бахтадзе та посол Німеччини Хайке Пайч, пише "Інтерфакс" з посиланням на грузинське Міністерство фінансів.
За інформацією Мінфіну, угода передбачає виділення Грузії кредитів на 230 млн євро і гранту в розмірі 22,7 млн євро для фінансування в основному інфраструктурних проектів, в тому числі в сфері енергетики та охорони навколишнього середовища, а також на розвиток в країні демократичних інститутів і професійної освіти.
У повідомленні наголошується, що фінансуватися будуть ці проекти Німецьким кредитним банком реконструкції (KfW) та Німецьким товариством міжнародного розвитку (GIZ).
"Глава Мінфіну Грузії подякував уряду Німеччини за фінансову підтримку важливих для республіки проектів, а також у напрямку поглиблення відносин з Європою", - йдеться в прес-релізі відомства.
Німеччина є одним з найбільших інвесторів та донорів Грузії. Зокрема, банк KfW, який працює в Грузії з 1993 року, інвестував за цей час більше 750 млн євро в різні сектори економіки республіки, в тому числі до фінансової, енергетичної, муніципальної інфраструктури, навколишнього середовища та охорони здоров'я.
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