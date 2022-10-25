Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України

Німеччина готова надати Україні € 20 млн на закупівлю резервного обладнання.

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки по критичній інфраструктурі.

"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою", – заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За його словами, на виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Він підкреслив, що альтернативні джерела енергії в Україні будуть.

Наразі Чернишов перебуває у Німеччині та разом з німецькими колегами обговорює, як посилити двосторонню співпрацю в сферах енергетики та відбудови України, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування оборонної підтримки.