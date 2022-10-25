НОВИНИНімеччина готова надати Україні € 20 млн на закупівлю резервного обладнання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина виділить кошти для підтримки об’єктів критичної інфраструктури України
Фото: з вільного доступу
Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки по критичній інфраструктурі.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
"В умовах, коли наша інфраструктура перебуває під постійним терористичним прицілом, нам потрібно по максимуму забезпечити Україну резервними потужностями, а українців – теплом, світлом і водою", – заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
За його словами, на виділені Німеччиною кошти буде закуплено усе необхідне для цього обладнання, насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції. Він підкреслив, що альтернативні джерела енергії в Україні будуть.
Наразі Чернишов перебуває у Німеччині та разом з німецькими колегами обговорює, як посилити двосторонню співпрацю в сферах енергетики та відбудови України, допомогу внутрішньо переміщеним особам, а також фінансування оборонної підтримки.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини, важкі й середні мостові системи та зимову форму.
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