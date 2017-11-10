Німеччина виділить малому та середньому бізнесу України кредити на 100 млн грн
Документ було підписано у середу, 11 жовтня, - повідомили "Європейській правді" у представництві ЄС в Україні.
Відповідно до угоди, KredoBank кредитуватиме підприємству за ставкою 15% річних у гривні. Угода входить до Програми сприяння МСП, що фінансується урядом Німеччини через Німецький державний банк розвитку KfW та підтримується ініціативою ЄС EU4Business.
Серед пріоритетних для кредитування напрямків діяльності МСП зазначається сільське, лісове та рибне господарство, переробна промисловість, тимчасове розміщення та організація харчування, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.
Кошти нададуть на придбання і модернізацію обладнання, придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, поповнення обігових коштів на розширення виробництва.
У рамках Програми підтримки МСП Німецький державний банк розвитку KfW надасть Україні 300 млн грн на підтримку фінансування МСП протягом наступних 40 років.
Нагадаємо, Державна прикордонна служба отримала нове сучасне американське обладнання для технічного оснащення підрозділів.
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