Німеччина вимагає "негайної гуманітарної паузи" в районі Авдіївки

Федеральний уряд Німеччини засуджує ескалацію конфлікту на Донбасі, обумовлену загостренням ситуації в Авдіївці.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт засудив використання важкої зброї у місті, яка заборонена Мінськими угодами і не повинна знаходитися поблизу лінії розмежування, - повідомляє "Укрінформ".

"Ми переконані, що обидві сторони повинні негайно повернутися до дотримання погодженого режиму припинення вогню і припинити взаємні провокації", - наголосив Зайберт.

Таким чином Німеччина наголошує, що обидві сторони конфлікту повинні встановити "негайну гуманітарну паузу", для того, щоб допомогти 20 тисячам людей,які залишилися без електро- і водопостачання. Понад те, місія ОБСЄ повинна мати доступ до районів Авдіївки і Ясинуватої.

Зайберт додав, що держава на рівні канцлера і МЗС продовжуватиме інтенсивну роботу в "нормандському форматі", щоб знайти шляхи виконання Мінських домовленостей.

За його словами, питання санкцій прив'язане до виконання Мінських домовленостей, і це є "переконанням Німеччини, партнерів в ЄС, а також переконанням на трансатлантичному рівні".

Нагадаємо, російська сторона Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.

Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України(ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.