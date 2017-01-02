Німеччина вимагає "негайної гуманітарної паузи" в районі Авдіївки
Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт засудив використання важкої зброї у місті, яка заборонена Мінськими угодами і не повинна знаходитися поблизу лінії розмежування, - повідомляє "Укрінформ".
"Ми переконані, що обидві сторони повинні негайно повернутися до дотримання погодженого режиму припинення вогню і припинити взаємні провокації", - наголосив Зайберт.
Таким чином Німеччина наголошує, що обидві сторони конфлікту повинні встановити "негайну гуманітарну паузу", для того, щоб допомогти 20 тисячам людей,які залишилися без електро- і водопостачання. Понад те, місія ОБСЄ повинна мати доступ до районів Авдіївки і Ясинуватої.
Зайберт додав, що держава на рівні канцлера і МЗС продовжуватиме інтенсивну роботу в "нормандському форматі", щоб знайти шляхи виконання Мінських домовленостей.
За його словами, питання санкцій прив'язане до виконання Мінських домовленостей, і це є "переконанням Німеччини, партнерів в ЄС, а також переконанням на трансатлантичному рівні".
Нагадаємо, російська сторона Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню.
Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України(ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО). Станом на 14:00 внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців.
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