Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії

"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - заявив глава МЗС Німеччини
Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту.
Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, пише Reuters.

"На цей момет я вважаю неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості", - сказав він.

"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - додав Маас. "Я не бачу консенсусу в ЄС щодо нових санкцій", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що США і ЄС мають розглянути можливість посилення санкцій проти Росії через інцидент, який стався в Керченській протоці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 12 2018 20:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.