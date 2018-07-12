ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії
"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - заявив глава МЗС Німеччини
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, пише Reuters.
"На цей момет я вважаю неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості", - сказав він.
"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - додав Маас. "Я не бачу консенсусу в ЄС щодо нових санкцій", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що США і ЄС мають розглянути можливість посилення санкцій проти Росії через інцидент, який стався в Керченській протоці.
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