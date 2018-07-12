Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії

"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - заявив глава МЗС Німеччини

Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту.

Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, пише Reuters.

"На цей момет я вважаю неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості", - сказав він.

"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - додав Маас. "Я не бачу консенсусу в ЄС щодо нових санкцій", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що США і ЄС мають розглянути можливість посилення санкцій проти Росії через інцидент, який стався в Керченській протоці.