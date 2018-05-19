До 2022 року Німеччина витратить €78 млрд на міграційну політику

Найбільшою статтею витрат в міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції біженців

За даними міністра фінансів Німеччини Олафа Шольца, витрати федерального бюджету складуть близько €70 млрд.

Ще €8 млрд, згідно з коаліційною угодою, до 2021 року повинні бути направлені з федерального бюджету владі федеральних земель і комун для покриття їх витрат на вирішення завдань міграційної політики. Однак розподіл цих коштів поки що не затверджено.

Найбільшою статтею витрат в міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції на батьківщині біженців. На ці цілі потрібно €31 млрд.

Ще €21 млрд необхідно буде направити на соціальні виплати біженцям.

На заходи по їх інтеграції в Німеччині, наприклад, мовні курси, заплановано €13 млрд, а на реєстрацію новоприбулих мігрантів і надання їм житла - €5,2 млрд.

Додамо, що в 2017 році Європейський союз надав притулок для 538 тисяч біженців. У 2017 році Німеччина прийняла більше 60% всіх біженців в Європі, за нею йдуть Австрія і Швеція.

Нагадаємо, Німеччина прийме в рамках поточної переселенської програми ООН ще 10 тисяч біженців.