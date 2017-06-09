Німеччина за розміщення миротворців ООН на всій території конфлікту на Донбасі

Офіційний Берлін не бачить підстав надати в цьому питанні сепаратистам на Донбасі право голосу на переговорах щодо такої місії

В уряді Німеччини заявили, що можливу миротворчу місію ООН на Донбасі слід розміщувати на всій території конфлікту, а не лише вздовж лінії зіткнення.

Про це заявила заступниця речника уряду ФРН Ульріке Деммер, виступаючи перед журналістами в Берліні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

Берлін вітає в цілому ініціативу російського президента Володимира Путіна щодо відправки місії ООН на Донбас. Утім, деякі деталі пропозиції Москви Берлін розглядає скептично.

За словами Деммер, поки неясно, чи вдасться досягти згоди щодо усіх деталей такої місії на Донбасі. Так само вона не бачить підстав надати в цьому питанні сепаратистам на Донбасі право голосу на переговорах щодо такої місії.

"Це було б неприйнятним посиленням значення самопроголошеного керівництва так званих народних республік", - наголосила представниця німецького уряду.

Нагадаємо, що 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

У відповідь на пропозицію глави Кремля в МЗС України заявили, що розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі має бути узгоджено з Києвом, передбачати виведення всіх окупаційних військ і найманців, а також їх зброї з території України і забезпечувати надійний контроль українсько-російського кордону.

Українські дипломати особливо підкреслили те, що військовослужбовці або громадяни країни-агресора не повинні потрапити до лав миротворців ООН.

Крім того, в МЗС України зазначили, що не може йти мови про отримання згоди на проведення миротворчої операції від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО при підтримці РФ.