Німеччина заборонила Ердогану проводити агітацію під час саміту G20

У Німеччині відмовили президенту Туреччину Реджепу Таїпу Ердогану виступити перед своїми співвітчизниками під час саміту країн "Великої двадцятки".

Відповідне рішення німецького уряду повідомив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, інформує DW.

Як пояснили в МЗС Німеччини, раніше турецька сторона надіслала офіційний запит про виступ Ердогана в Гамбурзі перед численною турецькою громадою, яка проживає в місті.

Проте через розбіжності в теперішніх відносинах двох країн такий запит був відхилений німецькою стороною.

"Уряд ФРН не хоче, щоб турків і вихідців з Туреччини, які живуть тут, підбурювали", – зазначив глава МЗС Німеччини.

Водночас він висловився за загальну заборону на агітаційні виступи в Німеччині зарубіжних політиків за три місяці до виборів у відповідних державах, особливо, якщо ці країни не входять до складу ЄС.

"Ми не хочемо, щоб в ФРН переносили конфлікти з-за кордону", – зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.