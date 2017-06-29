Німеччина заборонила Ердогану проводити агітацію під час саміту G20
Відповідне рішення німецького уряду повідомив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, інформує DW.
Як пояснили в МЗС Німеччини, раніше турецька сторона надіслала офіційний запит про виступ Ердогана в Гамбурзі перед численною турецькою громадою, яка проживає в місті.
Проте через розбіжності в теперішніх відносинах двох країн такий запит був відхилений німецькою стороною.
"Уряд ФРН не хоче, щоб турків і вихідців з Туреччини, які живуть тут, підбурювали", – зазначив глава МЗС Німеччини.
Водночас він висловився за загальну заборону на агітаційні виступи в Німеччині зарубіжних політиків за три місяці до виборів у відповідних державах, особливо, якщо ці країни не входять до складу ЄС.
"Ми не хочемо, щоб в ФРН переносили конфлікти з-за кордону", – зазначив німецький міністр.
Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.
Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.
Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
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