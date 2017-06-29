Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина заборонила Ердогану проводити агітацію під час саміту G20

Між країнами виникли деякі розбіжності
У Німеччині відмовили президенту Туреччину Реджепу Таїпу Ердогану виступити перед своїми співвітчизниками під час саміту країн "Великої двадцятки".
Німеччина заборонила Ердогану проводити агітацію під час саміту G20 Фото: aa.com.tr

Відповідне рішення німецького уряду повідомив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель, інформує DW.

Як пояснили в МЗС Німеччини, раніше турецька сторона надіслала офіційний запит про виступ Ердогана в Гамбурзі перед численною турецькою громадою, яка проживає в місті.

Проте через розбіжності в теперішніх відносинах двох країн такий запит був відхилений німецькою стороною.

"Уряд ФРН не хоче, щоб турків і вихідців з Туреччини, які живуть тут, підбурювали", – зазначив глава МЗС Німеччини.

Водночас він висловився за загальну заборону на агітаційні виступи в Німеччині зарубіжних політиків за три місяці до виборів у відповідних державах, особливо, якщо ці країни не входять до складу ЄС.

"Ми не хочемо, щоб в ФРН переносили конфлікти з-за кордону", – зазначив німецький міністр.

Нагадаємо, що 16 квітня в Туреччині відбувся референдум про розширення президентських повноважень.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.

В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.

Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 06 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.