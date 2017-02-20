Німеччина заявляє, що визнання паспортів бойовиків суперечить Мінським угодам

Визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.

"Визнання паспортів, які видаються самопроголошеними (це потрібно завжди повторювати - так званими, самопроголошеними) республіками Луганська і Донецька, підриває єдність України та знаходиться в серйозному протиріччі з усім тим, про що домовилися в Мінську і, таким чином, є абсолютно неприйнятним", - заявив офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє "Укрінформ".

Тим часом офіційний представник МЗС держави Мартін Шефер зауважив, що ця ситуація є вкрай суперечливою та неконструктивною, понад те, такі заходи не відповідають духу і цілям Мінських угод. Він пояснив, що визнанню підлягають лише документи, які видаються своїм громадянам державою.

Таким чином, за словами Шефера, влада Німеччини доведе до відома Кремля свою позицію.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.