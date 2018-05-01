Німеччина заявила про повну утилізацію лівійської хімзброї

Німеччина з вересня 2016 року надавала підтримку в знищенні останніх запасів хімічних речовин, що залишилися від програми розробки хімічної зброї Лівії

Німецька компанія GEKA завершила ліквідацію лівійської хімічної зброї.

Про це йдеться в спільній заяві міністерств оборони і закордонних справ ФРН, повідомляє Укрінформ.

"Федеральне суспільство з утилізації хімічних боєприпасів в Мюнстері, що має великий досвід в цій сфері, завершило знищення токсичних матеріалів", - ідеться в прес-релізі.

Із цього приводу 11 січня в Мюнстері, Нижня Саксонія, відбудеться церемонія, в якій візьмуть участь керівництво Організації із заборони хімічної зброї (OVCW), представники МЗС і бундесверу, а також лівійської сторони.

Німеччина з вересня 2016 року надавала підтримку в знищенні останніх запасів хімічних речовин, що залишилися від програми розробки хімічної зброї Лівії. За останні місяці близько 500 тонн небезпечних хімічних речовин "подвійного використання" було успішно і без шкоди для екології утилізовано під спостереженням OVCW.

Ці речовини залишилися з часів режиму Каддафі і мали бути знищені відповідно до угоди про хімічну зброю.

Лівія в 2016 році звернулася до міжнародного співтовариства по допомогу в їх ліквідації. OVCW і Рада Безпеки ООН вирішили підтримати Лівію. Витрати на знищення були надані США і Німеччиною.