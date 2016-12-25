Німеччина збільшить кількість висланих мігрантів у 2017 році
Міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag заявив, що в цьому році показник виріс багато в чому завдяки спрощенню процедури добровільного виїзду. На ці цілі передбачено додатково виділити 40 млн євро, додав міністр, повідомляє DW.
Крім того, де Мезьєр знову повторив свою пропозицію обмежити доступ до соціальних виплат і прискорити депортацію тих мігрантів, особистості яких складно встановити і які не сприяють цьому.
Де Мезьєр також заявив, що режим посиленого прикордонного контролю на кордоні з Австрією, який закінчується в лютому 2017 року, буде продовжено "на багато місяців". Раніше він називав цю межу "критичною ділянкою нелегальної міграції до Німеччини".
Нагадаємо, в Німеччину за останні роки прибули близько мільйона іммігрантів. В одному лише 2015-му році 900 тис. осіб спробували отримати статус біженця. У країні діють програми, спрямовані на надання мігрантам притулку і допомоги в адаптації на новому місці.
Додамо, що після теракту в Берліні Німеччина має намір взятися за депортацію осіб, яким відмовили у легальному перебуванні в Німеччини.
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