НОВИНИНімеччина має намір до весни провести навчання бригади українських військових із п'яти тисяч осіб в рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових
Про це заявив у четвер на виступі в Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.
Також, за словами Шольца, завдяки тому, що Німеччина передала низку військової техніки своїм країнам-партнерам, ті змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів.
Крім того, Шольц заявив, що "Україна отримала фінансову підтримку, достатню для покриття потреб до кінця року": окрім гуманітарної та військової підтримки, країні виділили $20,7 млрд, а загалом за цей рік маємо отримати фінансову підтримку на суму $33,3 млрд.
Раніше повідомлялось, що у Німеччині згорів готель для українських біженців.
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20 10 2022 15:14 МЕДІА
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