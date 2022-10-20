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Німеччина збирається провести навчання п'яти тисяч українських військових

Німеччина має намір до весни провести навчання бригади українських військових із п'яти тисяч осіб в рамках навчальної місії ЄС EUMAM Ukraine.
Німеччина збирається провести навчання п

Про це заявив у четвер на виступі в Бундестазі канцлер ФРН Олаф Шольц.

Також, за словами Шольца, завдяки тому, що Німеччина передала низку військової техніки своїм країнам-партнерам, ті змогли відправити Україні майже сотню танків зі своїх арсеналів. 

Крім того, Шольц заявив, що "Україна отримала фінансову підтримку, достатню для покриття потреб до кінця року": окрім гуманітарної та військової підтримки, країні виділили $20,7 млрд, а загалом за цей рік маємо отримати фінансову підтримку на суму $33,3 млрд.

Раніше повідомлялось, що у Німеччині згорів готель для українських біженців.

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20 10 2022 15:14
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