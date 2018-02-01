Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Німеччина звинуватила Facebook у зборі даних користувачів без їх відома

Берлін погрожує Facebook штрафами і санкціями
В антимонопольному відомстві Німеччини звинувачують Facebook у зборі та обробці даних користувачів без їхнього відома.
Німеччина звинуватила Facebook у зборі даних користувачів без їх відома Фото: digitaltrends.com

Відповідне попередження компанія Facebook вже отримала, повідомляє Deutsche Welle.

Як заявив керівник Федерального антимонопольного відомства Німеччини Андреас Мунд, Facebook проводить політику, що діє всупереч європейським нормам щодо збору та обробки даних юзерів. Такі дії з боку американської компанії розцінюються експертами антимонопольного відомства ФРН як "зловживання домінуванням на ринку".

У відомстві переконані, що користувачам доводиться рахуватися з масивним збором їхніх даних, у тому числі й з інших джерел, про що їх не попереджають.

Відповідне застереження щодо застосування можливих штрафів американська компанія отримала у грудні минулого року, наголосив Мунд.

"Тепер ми побачимо, як Facebook відреагує на нашу критику", - пояснив керівник контролюючого органу. Лише після цього у відомстві будуть роздумувати над санкціями у відповідь, додав Мунд.

У грудні 2017 року у відомстві застерігали, що компанія Facebook, якій, окрім соцмережі, належить також месенджер WhatsApp, "збирає із третіх джерел будь-який вид даних користувачів" та прив'язує її до Facebook-акаунта.

Третіми джерелами, крім WhatsApp, називалися також платформа для обміну відео- та фотоматеріалів Instagram, що також належить Facebook, а ще веб-сайти інших операторів, які технічно пов'язані з Facebook.

Нагадаємо, що колишній віце-президент Facebook Чаматі Паліхапітія заявив, що соцмережі роз'єднують людей і застеріг, що там присутні тільки "дезінформація та брехня".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 01 2018 15:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

Поклик душі не має статі: про жінок, професії і фемінізм

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.