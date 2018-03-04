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Німецька армія ввела форму для вагітних

В німецькій армії працюють близько 20 тисяч жінок
У Німеччині почали серійне виробництво форми для вагітних жінок, які служать в армії.
Німецька армія ввела форму для вагітних Фото: Getty

Розробка форми коштуватиме 650 тисяч євро. Тестові зразки вже схвалили жінки, попросивши зробити форму легше та змінити фактуру форми польової, передає DW.

У Міноборони Німеччини повідомили, що серед жінок, які служать в армії, приблизно 2% є вагітними.

Раніше уповноважена з питань гендерної рівності в міністерстві у справах сім'ї ФРН Крістін Розі-Меринг виступила з ініціативою змінити текст гімну країни на гендерно-нейтральний.

Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ангела Меркель не підтримали ініціативу.

Нагадаємо, раніше уповноважена з питань рівноправності статей в міністерстві по справах сім'ї Крістін Троянді-Мерінг закликала змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його "гендерно нейтральним".

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03 04 2018 06:42
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