Німецька армія ввела форму для вагітних
Розробка форми коштуватиме 650 тисяч євро. Тестові зразки вже схвалили жінки, попросивши зробити форму легше та змінити фактуру форми польової, передає DW.
У Міноборони Німеччини повідомили, що серед жінок, які служать в армії, приблизно 2% є вагітними.
Раніше уповноважена з питань гендерної рівності в міністерстві у справах сім'ї ФРН Крістін Розі-Меринг виступила з ініціативою змінити текст гімну країни на гендерно-нейтральний.
Президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ангела Меркель не підтримали ініціативу.
Нагадаємо, раніше уповноважена з питань рівноправності статей в міністерстві по справах сім'ї Крістін Троянді-Мерінг закликала змінити текст гімну Німеччини, щоб зробити його "гендерно нейтральним".
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