Німецька авіакомпанія скасувала близько 70 рейсів через хворобу пілотів
Рейси були скасовані у низці німецьких міст, зокрема, Берліні, Дюссельдорфі, Гамбурзі та Кельні. В Air Berlin запевнили, що пасажирам запропонують "найкращі альтернативи" для подорожі.
Як повідомляє Berliner Morgenpost, було скасовано майже 100 рейсів. Від пілотів надійшло 200 повідомлень про хворобу – таке число незвично високе для компанії, у якій працюють 1500 пілотів. Про це повідомляє Reuters.
Видання відзначає, що причиною скасування рейсів насправді є бунт пілотів, які побоюються скорочення через неплатоспроможність компанії.
Речник іншої авіакомпанії Eurowings, яка орендує 33 літаки в Air Berlin, повідомив про очікувані затримки рейсів.
У серпні Air Berlin оголосила про неплатоспроможність, оскільки один з її акціонерів Etihad Airways відмовився фінансувати компанію. Зараз низка компаній, зокрема Lufthansa, ведуть переговори про покупку активів Air Berlin. Рішення про продаж активів може бути схвалене 21 вересня.
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