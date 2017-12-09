Німецька авіакомпанія скасувала близько 70 рейсів через хворобу пілотів

Від пілотів надійшло 200 повідомлень про хворобу – таке число незвично високе для компанії

Німецька авіакомпанія Air Berlin, що оголосила про неплатоспроможність, у вівторок скасувала близько 70 рейсів через несподівано велику кількість повідомлень пілотів про хворобу.

Рейси були скасовані у низці німецьких міст, зокрема, Берліні, Дюссельдорфі, Гамбурзі та Кельні. В Air Berlin запевнили, що пасажирам запропонують "найкращі альтернативи" для подорожі.

Як повідомляє Berliner Morgenpost, було скасовано майже 100 рейсів. Від пілотів надійшло 200 повідомлень про хворобу – таке число незвично високе для компанії, у якій працюють 1500 пілотів. Про це повідомляє Reuters.

Видання відзначає, що причиною скасування рейсів насправді є бунт пілотів, які побоюються скорочення через неплатоспроможність компанії.

Речник іншої авіакомпанії Eurowings, яка орендує 33 літаки в Air Berlin, повідомив про очікувані затримки рейсів.

У серпні Air Berlin оголосила про неплатоспроможність, оскільки один з її акціонерів Etihad Airways відмовився фінансувати компанію. Зараз низка компаній, зокрема Lufthansa, ведуть переговори про покупку активів Air Berlin. Рішення про продаж активів може бути схвалене 21 вересня.