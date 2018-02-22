Німецька компанія задумалася про виробництво меблів в Україні
Представники компанії у четвер, 22 лютого, зустрілися з головою Львівської облдержадміністрації (ОДА) Олегом Синюткою, повідомили у прес-службі адміністрації.
“Проект запланований від одного до чотирьох років, у кінцевій фазі плануємо створити 1 тис. робочих місць, нам потрібна земельна ділянка площею 20 га”, - зазначив представник Polipol в Україні Герберт Вітвер.
Він також наголосив про готовність компанії навчати працівників і створити умови, щоб вони не мігрували.
“Заробітня плата, яку ми готові пропонувати - €500-600”, - додав Вітвер.
Наразі сторони вирішили ознайомитися із земельними ділянками в регіоні і визначити можливі варіанти розташування майбутнього підприємства.
Polipol - німецька компанія, заснована у 1990 році. Компанія працює по всій Європі з рядом дочірніх компаній. Річний оборот Polipol складає понад €400 млн.
Як повідомлялося наприкінці 2017 року, шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA вивчає український ринок і має намір протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.
Великий європейський рітейлер - шведська H&M - у 2017 році підписала контракт про відкриття магазину з ТРЦ Lavina Mall.
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