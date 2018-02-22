Німецька компанія задумалася про виробництво меблів в Україні

Компанія може відкрити підприємство на Львівщині

Німецька компанія Polipol з виробництва м’яких меблів має намір розпочати виробництво на Львівщині.

Представники компанії у четвер, 22 лютого, зустрілися з головою Львівської облдержадміністрації (ОДА) Олегом Синюткою, повідомили у прес-службі адміністрації.

“Проект запланований від одного до чотирьох років, у кінцевій фазі плануємо створити 1 тис. робочих місць, нам потрібна земельна ділянка площею 20 га”, - зазначив представник Polipol в Україні Герберт Вітвер.

Він також наголосив про готовність компанії навчати працівників і створити умови, щоб вони не мігрували.

“Заробітня плата, яку ми готові пропонувати - €500-600”, - додав Вітвер.

Наразі сторони вирішили ознайомитися із земельними ділянками в регіоні і визначити можливі варіанти розташування майбутнього підприємства.

Polipol - німецька компанія, заснована у 1990 році. Компанія працює по всій Європі з рядом дочірніх компаній. Річний оборот Polipol складає понад €400 млн.

Як повідомлялося наприкінці 2017 року, шведська мережа магазинів меблів і товарів для дому IKEA вивчає український ринок і має намір протягом двох років відкрити перший об'єкт у Києві.

Великий європейський рітейлер - шведська H&M - у 2017 році підписала контракт про відкриття магазину з ТРЦ Lavina Mall.