Німецька логістична компанія продовжує працювати в Криму

Велика німецька логістична компанія Deutsche Post DHL продовжує працювати в анексованому Росією Криму через мережу партнерських пунктів обслуговування.

"При відправленні та отриманні вантажів через компанію DHL при собі необхідно мати діючий паспорт громадянина Російської Федерації (для громадян РФ) або дійсний закордонний паспорт (для громадян інших держав)", - йдеться в інформації на сайті DHL про доставку і відправку вантажів до Криму.

Так, компанія продовжує працювати через три пункти обслуговування у Керчі, Сімферополі та Севастополі.

При цьому на українській версії сайту DHL інформація про роботу в окупованому Криму відсутня.

Довідка: DHL - велика німецька міжнародна компанія. Компанія була заснована у 1969 році для транспортування документів між Сан-Франциско і Гонолулу, проте незабаром DHL розповсюдила свою діяльність на весь світ. У даний час входить до складу Групи компаній Deutsche Post DHL. Штаб-квартира компанії розташована в Бонні (Німеччина).

Нагадаємо, що Росія анексувала Крим у березні 2014 року. 16 березня 2014 року окупаційною владою було проведено так званий "референдум про незалежність АР Крим". Самопроголошена кримська влада заявила, що 96% тих, хто в ньому брав участь, висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Проти РФ були застосовані економічні санкції.

Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.