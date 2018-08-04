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Німецька поліція запобігла теракту на берлінському напівмарафоні

Правоохоронці затримали групу чоловіків за підозрою у причетності до підготовки нападу на учасників та глядачів напівмарафону
Правоохоронні органи Німеччини затримали чотирьох осіб, які планували здійснити теракт під час напівмарафону в Берліні 8 квітня.
Німецька поліція запобігла теракту на берлінському напівмарафоні Фото: dpa

Про це повідомляє Die Welt.

За даними німецьких спецслужб, ватажок затриманого угруповання мав намір напасти з ножем на бігунів і глядачів. У квартирі, яку знімав один з підозрюваних, також виявили сліди вибухівки.

Як зазначається, ватажок зловмисників був близьким знайомим тунісця Аніса Амри, який 19 грудня 2016 року в'їхав на вантажівці в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні. Внаслідок того теракту загинули 12 осіб. Через кілька днів Амри був убитий в Мілані.

Недільний напівмарафон відбувається в Берліні 38-й раз. У ньому взяли участь близько 32 тис. людей.

Нагадаємо, 7 квітня в німецькому Мюнстері водій фургона врізався у відвідувачів ресторану у старому місті. Загинули двоє людей. Злочинець наклав на себе руки. За даними поліції, ним виявився німець, 1969 року народження на ім'я Йенс Р., який нібито мав суїцидальні нахилами. Напад не визнали терактом. Офіційно мотиви злочинця не встановлені.

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08 04 2018 20:00
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