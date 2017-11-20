Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Німецька поштова служба працює в Криму всупереч санкціям

Компанія користується послугами посередників
Німецька компанія DHL, яка надає послуги з доставки пошти, продовжує працювати в анексованому Росією Криму, попри санкції.
Німецька поштова служба працює в Криму всупереч санкціям Фото: Getty Images

Як пише російська служба ВВС, компанія робить це через посередників. Один з них виявився в селі в Пермському краї з населенням у 393 людини.

У письмовому коментарі представника Deutsche Post DHL йдеться, що політика компанії заснована на застосуванні законів у сфері торгівлі для усієї глобальної мережі DPDHL.

"Але через складну політичну і правову ситуацію в Криму DPDHL веде специфічну політику щодо послуг, що надаються, і компаній, які при цьому задіяні", - йдеться у коментарі.

У компанії наголосили, що незважаючи на санкції ЄС, США та інших країн, "певні транзакції все ще дозволені".

ВВС з’ясувала, що скористатися послугами DHL можна у трьох містах Криму - Севастополі, Сімферополі та Керчі.

Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати в Криму, були прийняті в 2014 році після анексії півострова.

Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 11 2017 17:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.