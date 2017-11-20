Німецька поштова служба працює в Криму всупереч санкціям

Німецька компанія DHL, яка надає послуги з доставки пошти, продовжує працювати в анексованому Росією Криму, попри санкції.

Як пише російська служба ВВС, компанія робить це через посередників. Один з них виявився в селі в Пермському краї з населенням у 393 людини.

У письмовому коментарі представника Deutsche Post DHL йдеться, що політика компанії заснована на застосуванні законів у сфері торгівлі для усієї глобальної мережі DPDHL.

"Але через складну політичну і правову ситуацію в Криму DPDHL веде специфічну політику щодо послуг, що надаються, і компаній, які при цьому задіяні", - йдеться у коментарі.

У компанії наголосили, що незважаючи на санкції ЄС, США та інших країн, "певні транзакції все ще дозволені".

ВВС з’ясувала, що скористатися послугами DHL можна у трьох містах Криму - Севастополі, Сімферополі та Керчі.

Санкції, які забороняють європейським компаніям працювати в Криму, були прийняті в 2014 році після анексії півострова.

Нагадаємо, Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.