Німецька розвідка звинуватила Москву в маніпуляціях та в спробі підриву єдності ЄС

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) і Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) звинуватили Росію в маніпуляціях, спрямованих на підрив тісної взаємодії Європи і США.

BND і BfV надали уряду Німеччини доповідь під назвою "PsyOps", в якій стверджується, що Москва протягом багатьох років цілеспрямовано намагалася поглибити загострення наявних на Заході соціальних конфліктів. Як приклад німецькі спецслужби приводять торішню історію з "дівчинкою Лізою", яка, за версією російської пропаганди, була викрадена і зґвалтована арабськими біженцями, - пише "Німецька хвиля" з посиланням на публікацію журналу Der Spiegel.

Також BND і BfV розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему німецького бундестагу весною 2015 року.

У доповіді також йдеться, що РФ намагається поширити погляди, які поставили під сумнів нинішнє тісне союзне співробітництво Європи з США.

Нагадаємо, Німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.