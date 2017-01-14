Німецька розвідка звинуватила Москву в маніпуляціях та в спробі підриву єдності ЄС
BND і BfV надали уряду Німеччини доповідь під назвою "PsyOps", в якій стверджується, що Москва протягом багатьох років цілеспрямовано намагалася поглибити загострення наявних на Заході соціальних конфліктів. Як приклад німецькі спецслужби приводять торішню історію з "дівчинкою Лізою", яка, за версією російської пропаганди, була викрадена і зґвалтована арабськими біженцями, - пише "Німецька хвиля" з посиланням на публікацію журналу Der Spiegel.
Також BND і BfV розслідують обставини масованої атаки хакерів на комп'ютерну систему німецького бундестагу весною 2015 року.
У доповіді також йдеться, що РФ намагається поширити погляди, які поставили під сумнів нинішнє тісне союзне співробітництво Європи з США.
Нагадаємо, Німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.
Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.
Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".
В свою чергу, у Кремлі заявляють, що втомилися від звинувачень з боку Вашингтона у причетності Російської Федерації до хакерських атак на Сполучені Штати Америки.
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