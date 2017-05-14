Німецька залізниця замінить квитки на систему автоматичного розпізнавання пасажирів

Deutsche Bahn вже має все необхідне обладнання для запровадження нововведень

Німецька залізниця Deutsche Bahn має намір у майбутньому відмовитись від використання квитків, запровадивши натомість безквиткову систему оплати проїзду пасажирами потягів.

Про це повідомляє DW.

Як розповів шеф Deutsche Bahn Ріхард Лутц (Richard Lutz) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, що було опубліковане в неділю, 14 травня, в потягах планується встановити електронні системи, які будуть здатні розпізнавати пасажирів, що заходять до потягів, за їхніми телефонами. Оплата за проїзд стягуватиметься автоматично, залежно від того, на якій станції пасажир вийде з потяга.

За словами Лутца, Deutsche Bahn вже має все необхідне обладнання для запровадження нововведень, й наразі здійснюється тестування нової системи.

"Я гадаю, що в наступні кілька років розробка поступово буде запроваджена", – зазначив він, додавши, що в майбутньому пасажири Deutsche Bahn "не потребуватимуть жодного квитка".

Лутц також повідомив, що на залізниці підвищуються заходи безпеки, зокрема, встановлюються додаткові камери відеоспостереження. До кінця цього року планується встановити додатково сім тисяч камер відеоспостереження на понад тисячі залізничних станцій.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на потяги.