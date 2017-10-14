Німецьке судно врятувало 600 біженців у Середземному морі

Німецька неурядова організація SOS Mediterranee врятувала в Середземному морі та доставила в Палермо на Сицилії близько 600 біженців.

Врятовані біженці - здебільшого неповнолітні з африканських країн на південь від Сахари, інформує DW. Прибуття нової великої хвилі біженців збіглося в часі з боями у Лівії, які завадили діяльності повстанців, які, згідно з домовленостями між Італією і Лівією, мали зупиняти біженців.

Завдяки домовленостям кількість прибулих у липні та серпні біженців була помітно нижчою, ніж до того. У серпні до берегів Італії прибули 3914 біженців. Однак у вересні їхній потік знову збільшився - до 6288 осіб.

З початку року під час спроби перетнути Середземне море загинули 2775 біженців. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції (МОМ). За аналогічний період 2016 року загинули 3193 особи, однак і кількість біженців, що перетинали море, була удвічі вищою: 319 тисяч за перші дев'ять з половиною місяців 2016 року порівняно зі 143-ма тисячами біженців з початку 2017 року.