Німецьке відомство знало про масовий злив даних ще в грудні
Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) повідомило, що дізналося про витік даних тільки в ніч на 4 січня, незадовго до того, як інформація про витік стала публічною, інформує Deutsche Welle.
Відомство знало про витік ще в грудні та розмовляло про нього з окремими депутатами, яких він торкнувся, заявив глава BSI Арне Шьонбом повідомив в інтерв'ю телеканалу Phoenix ввечері 4 січня.
Його зізнання викликало критику на адресу BSI, оскільки деякі депутати, як зазначається, очевидно не були проінформовані.
"Я обурений, що дізнався про витік даних з засобів масової інформації, хоча я є членом комітету парламенту з нагляду за діяльністю розвідки та з питань внутрішніх справ", - заявив у суботу представник "Лівих" Андре Ган.
Напередодні стало відомо, що хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.
Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.
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