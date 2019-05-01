Німецьке відомство знало про масовий злив даних ще в грудні

Німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) повідомило, що дізналося про витік даних тільки в ніч на 4 січня, незадовго до того, як інформація про витік стала публічною, інформує Deutsche Welle.

Відомство знало про витік ще в грудні та розмовляло про нього з окремими депутатами, яких він торкнувся, заявив глава BSI Арне Шьонбом повідомив в інтерв'ю телеканалу Phoenix ввечері 4 січня.

Його зізнання викликало критику на адресу BSI, оскільки деякі депутати, як зазначається, очевидно не були проінформовані.

"Я обурений, що дізнався про витік даних з засобів масової інформації, хоча я є членом комітету парламенту з нагляду за діяльністю розвідки та з питань внутрішніх справ", - заявив у суботу представник "Лівих" Андре Ган.

Напередодні стало відомо, що хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.

Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.