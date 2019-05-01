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Німецьке відомство знало про масовий злив даних ще в грудні

Відомство розмовляло про витік даних з окремими депутатами
Німецьке відомство з безпеки у сфері інформаційних технологій (BSI) знало про великий витік особистих даних німецьких політиків та інших відомих осіб кілька тижнів тому, проте не повідомило про це правоохоронні органи.
Німецьке відомство знало про масовий злив даних ще в грудні Фото: zn.ua

Федеральне відомство з кримінальних справ Німеччини (BKA) повідомило, що дізналося про витік даних тільки в ніч на 4 січня, незадовго до того, як інформація про витік стала публічною, інформує Deutsche Welle.

Відомство знало про витік ще в грудні та розмовляло про нього з окремими депутатами, яких він торкнувся, заявив глава BSI Арне Шьонбом повідомив в інтерв'ю телеканалу Phoenix ввечері 4 січня.

Його зізнання викликало критику на адресу BSI, оскільки деякі депутати, як зазначається, очевидно не були проінформовані.

"Я обурений, що дізнався про витік даних з засобів масової інформації, хоча я є членом комітету парламенту з нагляду за діяльністю розвідки та з питань внутрішніх справ", - заявив у суботу представник "Лівих" Андре Ган.

Напередодні стало відомо, що хакери опублікували персональні дані сотень німецьких політиків з великих партій, зокрема дані кредитних карток і номери мобільних телефонів. Також хакери отримали доступ до даних відомих телеведучих, журналістів, співаків та діячів культури.

Речник уряду Німеччини зазначив, що жодні секретні дані Меркель не потрапили в мережу.

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05 01 2019 17:24
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