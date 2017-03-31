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У Німеччині в підручнику з німецької мови Крим позначили як територію Росії

На політичній карті Європи, наведеній у підручнику, Крим зафарбований у кольори Росії
У Німеччині організація, що діє за підтримки уряду, надрукувала підручник з вивчення німецької мови, в якому міститься зображення Криму як частини Росії.
У Німеччині в підручнику з німецької мови Крим позначили як територію Росії Фото: eurointegration.com.ua

Підручник було розроблено виробником тестів з вивчення мов TELC (The European Language Certificates), що, як сказано на його сайті, у своїй роботу керується цілями багатомовності, встановленими Радою Європи і Єврокомісією, інформує "Європейська правда" із посиланням на читачів у Німеччині.

Помилкове зображення анексованого Криму з'явилося у "робочій книзі", що призначений для навчання іноземців, які іммігрували до Німеччини і мають інтегруватися у суспільство (рівень володіння мовою B1.1, трохи вищий за початковий).


Обкладинка підручника

На політичній карті Європи, наведеній у підручнику, Крим зафарбований у кольори Росії.

Цікаво, що територіальну цілісність Кіпру автори підручнику не заперечують.

У Німеччині TELC діє від імені федерального міністерства внутрішніх справ у співпраці з Гете-інститутом та розробляє тести з німецької мови для іммігрантів. Подібні тести TELC виробляє і для Австрії за підтримки МВС Австрії.

Складання такого тесту є одним з етапів проходження інтеграційних курсів для іноземців, що дозволяє претендувати на посвідку на проживання у Німеччині.

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31 03 2017 14:25
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