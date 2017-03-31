У Німеччині в підручнику з німецької мови Крим позначили як територію Росії
Підручник було розроблено виробником тестів з вивчення мов TELC (The European Language Certificates), що, як сказано на його сайті, у своїй роботу керується цілями багатомовності, встановленими Радою Європи і Єврокомісією, інформує "Європейська правда" із посиланням на читачів у Німеччині.
Помилкове зображення анексованого Криму з'явилося у "робочій книзі", що призначений для навчання іноземців, які іммігрували до Німеччини і мають інтегруватися у суспільство (рівень володіння мовою B1.1, трохи вищий за початковий).
Обкладинка підручника
На політичній карті Європи, наведеній у підручнику, Крим зафарбований у кольори Росії.
Цікаво, що територіальну цілісність Кіпру автори підручнику не заперечують.
У Німеччині TELC діє від імені федерального міністерства внутрішніх справ у співпраці з Гете-інститутом та розробляє тести з німецької мови для іммігрантів. Подібні тести TELC виробляє і для Австрії за підтримки МВС Австрії.
Складання такого тесту є одним з етапів проходження інтеграційних курсів для іноземців, що дозволяє претендувати на посвідку на проживання у Німеччині.
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