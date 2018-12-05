Німецькі екологи хочуть через суд зірвати будівництво "Північного потоку-2"
Nabu запросила у Верховного адміністративного суду Грайфсвальда проміжну постанову, щоб дати суду можливість прийняти рішення за позовом проти спорудження газопроводу ще до 15 травня, повідомляє DW.
Коментуючи можливе будівництво "Північного потоку-2", глава Nabu Ляйф Міллер заявив, що це "нехтування не тільки захистом моря і клімату, а й правом екологів на подання позовів".
У Nabu впевнені, що спорудження "Північного потоку-2 " завдасть "шкоди крихкій екосистемі".
Екологи також вважають, що будівництво нового газопроводу зайве, оскільки в Європі недостатньо високий попит на російський газ.
Нагадаємо, що німецькому Лубміні почалося будівництво газової приймальної станції у рамках проекту газопроводу "Північний потік – 2".
Початку робіт передувало те, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
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