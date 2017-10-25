Німецькі компанії не працюватимуть в Криму, – Штайнмаєр
Значний спад німецько-російських економічних відносин став наслідком не тільки введених в 2014 році санкцій, але і набагато більш глибинного відчуження минулих років.
"Ми не визнали здійснену в порушення норм міжнародного права анексію Криму. І ми не визнаємо її. Цей факт, звичайно, має наслідки для діяльності німецьких компаній безпосередньо в Криму або в зв'язку з ним. Німецькі компанії не будуть працювати там", – заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ".
За його даними, досі німецькі компанії не працювали з Кримом і не інвестували в нього.
"Випадок з компанією Siemens особливо вразливий, тому що, мабуть, з боку російських партнерів були обіцянки, які в результаті не були виконані. Цей факт порушив взаємну довіру", – вважає президент Німеччини.
Як повідомлялося раніше, на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі. Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа