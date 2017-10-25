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Німецькі компанії не працюватимуть в Криму, – Штайнмаєр

За його словами, ФРН не визнала і не визнає анексію півострова
У зв'язку з анексією Криму Росією німецькі компанії не будуть працювати на півострові.
Німецькі компанії не працюватимуть в Криму, – Штайнмаєр

Значний спад німецько-російських економічних відносин став наслідком не тільки введених в 2014 році санкцій, але і набагато більш глибинного відчуження минулих років.

"Ми не визнали здійснену в порушення норм міжнародного права анексію Криму. І ми не визнаємо її. Цей факт, звичайно, має наслідки для діяльності німецьких компаній безпосередньо в Криму або в зв'язку з ним. Німецькі компанії не будуть працювати там", – заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю газеті "Коммерсантъ".

За його даними, досі німецькі компанії не працювали з Кримом і не інвестували в нього.

"Випадок з компанією Siemens особливо вразливий, тому що, мабуть, з боку російських партнерів були обіцянки, які в результаті не були виконані. Цей факт порушив взаємну довіру", – вважає президент Німеччини.

Як повідомлялося раніше, на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі. Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.

 

 

 

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25 10 2017 08:52
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