Німецькі компанії підозрюють у порушенні санкцій щодо Криму

мова про компанії Hansa Heavy Lift з Гамбурга та Heinz Corleis KG зі Штаде, які транспортували титанову руду до анексованого півострова

Дві німецькі судноплавні компанії підозрюються у причетності до порушення санкцій ЄС щодо Криму.

Як повідомляє Deutschlandfunk, обидві компанії мали доставити титануву руду, відому як ільменіт, в Росію. Але замість цього вона опинилася в окупованому Криму.

Судно компанії Hansa Heavy Lift під назвою HHL MISSISSIPPI кинуло якір неподалік Керчі у порту "Кавказ" із 10 тисячми тонн руди на борту. Представник фірми Ганс Йорг-Сімон запевнив, що його компанія провела перевірку відповідно до вимог Федерального відомства з експортного контролю.

"Ільменіт не підпадає під жодні обмеження, принаймні стосовно Росії. Ми не прибували до Криму і ми не знали, що кінцевий отримувач був у Криму", – заявив він. Титанова руда не може бути доствалена до Криму у зв’язку з санкціями ЄС.

У грудні 2017 року корабель MS Callisto компанії Heinz Corleis KG доставив у порт "Кавказ" ще більший вантаж – судно теоретично вмішає 25 тисяч тонн.

Руда із обох кораблів була перевантажена на російське вантажне судно "НЕФТЕРУДОВОЗ-2", яке доставило її у Крим. В компанії Hansa Heavy Lift теж заявляють, що нічого про це не знають: "Звичайно, ми про це не знали, якби ми про це знали, то негайно б зупинили його".

Головний редактор інформаційного Black Sea News Андрій Клименко стверджує, що Росія поставок титанової руди не потребує, оскільки добуває її у достатній кількості на Уралі.

"Вірогідно, мова йде про розвинений темний бізнес, за якого російська сторона вдавала перед норвезьким виробником та двома судноплавними компаніями, яким належать два великі вантажні судна, що доставка здійснюється в російський порт "Кавказ", знаючи, що вона насправді призначена для Криму", – зазначив він.

Торік на територію окупованого Криму також буди доставлені турбіни німецького концерну Siemens. Компанія заявила, що її було введено в оману, а Євросоюз розширив свій список санкцій у зв’язку з протиправною доставкою.