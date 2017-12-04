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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німецькі лікарі кажуть, що не ставили діагноз Насірову

У свою чергу, в "Феофанії" коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями відмовилися, пославшись на зайнятість спеціалістів, відповідальних за цю справу
Німецькі лікарі університетського кардіологічного центру Фрайбурга заявили, що не оглядали відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Німецькі лікарі кажуть, що не ставили діагноз Насірову printscreen

"Центр серця при університетській клініці Фрайбурга ніколи не ставив діагноз про стан здоров'я Насірова. Цього пацієнта ніколи особисто не оглядав жоден лікар Центру серця", - заявили в клініці, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з інформацією видання, лікарі "Феофанії" вислали в Німеччину анонімну інформацію з історії хвороби одного з пацієнтів і попросили підтвердити обґрунтованість обраного методу лікування.

У клініці Фрайбурга не знають, чи йшлося в документах про історію хвороби Насірова. У свою чергу, в "Феофанії" коментувати обставини співпраці з німецькими лікарями відмовилися, пославшись на зайнятість спеціалістів, відповідальних за цю справу.

Раніше у Державному управлінні справами, якому підпорядковується "Феофанія" повідомили, що Університетський кардіологічний центр Фрайбург - Бад-Кроцінген (клініка кардіології й ангіології) підтвердив діагноз, встановлений у лікарні "Феофанія" Роману Насірову.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

Лікарі діагностувалі інфаркт міокарда у голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який перебував у відомчій лікарні "Феофанія".

Кабінет міністрів України прийняв рішення на час розслідування відсторонити Насірова від обов'язків.

Сам Насіров запевняє, що не імітує хворобу і не збирається втікати.

Згодом клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений лікарями "Феофанії" відстороненому керівнику ДФС Роману Насірову.

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