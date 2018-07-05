Німецькі лікарі закликали Меркель ввести "податок на цукор"
За аналогією з обмеженнями на вживання тютюну медики пропонують комплексні законодавчі заходи, зокрема введення заборони на адресовану дітям рекламу. Іншими заходами поширення ожиріння та діабету в Німеччині не зупинити, вважають автори документу, передає Handelsblatt.
Поки уряд Німеччини на відкритий лист медиків офіційно не відреагував. Частина парламентарів, зокрема представники соціал-демократів, висловили підтримку посиленню боротьбі із надмірним споживанням цукру.
Раніше один із ініціаторів звернення, організація Foodwatch, представила в Берліні дослідження під назвою Coca-Cola Report, в якому стверджується, що найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв "несе вирішальну частину відповідальності за епідемію таких хвороб, пов'язаних з харчуванням, як ожиріння і діабет II типу".
Нагадаємо, що у Великій Британії набув чинності закон щодо оподаткування солодких безалкогольних напоїв.
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