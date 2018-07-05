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Німецькі лікарі закликали Меркель ввести "податок на цукор"

Один із ініціаторів звернення представила дослідження, в якому стверджується, що Coca-Cola "несе вирішальну частину відповідальності за епідемію таких хвороб, пов'язаних з харчуванням, як ожиріння і діабет II типу"
Понад дві тисячі німецьких лікарів написали відкритого листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, міністрам і лідерам партій із закликом ввести податки і акцизи на продукти з високим вмістом цукру, зокрема солодкі напої.
Німецькі лікарі закликали Меркель ввести "податок на цукор" Ангела Меркель. Фото: collectpics.com

За аналогією з обмеженнями на вживання тютюну медики пропонують комплексні законодавчі заходи, зокрема введення заборони на адресовану дітям рекламу. Іншими заходами поширення ожиріння та діабету в Німеччині не зупинити, вважають автори документу, передає Handelsblatt.

Поки уряд Німеччини на відкритий лист медиків офіційно не відреагував. Частина парламентарів, зокрема представники соціал-демократів, висловили підтримку посиленню боротьбі із надмірним споживанням цукру.

Раніше один із ініціаторів звернення, організація Foodwatch, представила в Берліні дослідження під назвою Coca-Cola Report, в якому стверджується, що найбільший у світі виробник безалкогольних напоїв "несе вирішальну частину відповідальності за епідемію таких хвороб, пов'язаних з харчуванням, як ожиріння і діабет II типу".

Нагадаємо, що у Великій Британії набув чинності закон щодо оподаткування солодких безалкогольних напоїв.

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07 05 2018 14:56
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