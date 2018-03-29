Німецькі політики критикують відмову Австрії вислати дипломатів Росії

Депутати з Німеччини вважають, що всі країни ЄС повинні бути солідарні

Німецькі політики розкритикували відмову Австрії вислати російських дипломатів.

Член Християнсько-демократичного союзу Ельмар Брок, що всі країни Євросоюзу повинні діяти спільно, інформує DW.

"Те, що Австрія наполягає на нейтралітеті, - абсурдно, в кінцевому рахунку мова йде про солідарність з країною ЄС, в якій, очевидно, за наказом Росії здійснена спроба отруєння", - сказав він.

Ще один депутат Європарламенту, член ХДС Девід Макаллістер сказав, що всі держави ЄС, включаючи Австрію, повинні продемонструвати повну солідарність з Великобританією.

Нагадаємо, що в уряді Австрії заявили, що наразі не має абсолютної певності щодо причетності Росії до отруєння в Солсбері, тому вони не висилатимуть російських дипломатів.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.