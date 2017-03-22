Німецькі радники оцінили втрати економіки від блокади ОРДЛО
Про це заявив керівник групи Рікардо Джуччі, пише DW.com.
"Ми порахували, що в непідконтрольних районах зараз виробляють 1,6 відсотка ВВП України", - повідомив він.
Найбільші проблеми, за його словами, постануть у виробництві сталі, також відчутним буде вплив на електроенергетику. Як наголосив німецький економіст, загалом, "з макроекономічного погляду, це, безсумнівно, шок для країни", інакше МВФ не переносив би питання виділення наступного траншу кредиту за програмою EFF, але "це не катастрофа".
Він пояснив, що якщо 2013 року виробничі ланцюги на Донбасі були тісно пов'язані, то зараз ситуація змінилася, за три роки інтеграція стала набагато меншою, вона зберігається передусім у виробництві сталі.
"Для інших секторів ми не очікуємо сильних шоків. Значною мірою ці два регіони вже відділилися. Антрацит і кокс можна імпортувати. Це буде дорожче, є логістичні питання, але Україна може впоратися з цим без масштабних негативних наслідків", - зазначив Джуччі.
Зазначимо, що НБУ вже надав свої розрахунки макроекономічних показників з урахуванням блокади. Так, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9%. Зокрема, в НБУ припускають, що блокада Донбасу призведе до уповільнення зростання ВВП на 1,3 в. п., покращання зовнішньоекономічної ситуації для України матиме позитивний вплив на ВВП оціночно на 0,4 в. п.
НБУ погіршив свій прогноз міжнародних резервів в 2017 році. Зокрема, прогноз впав c 21,3 млрд доларів до 20,8 млрд доларів.
Також НБУ погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу в 2017 році з 3,5 млрд до 4,3 млрд доларів.
Нагадаємо, у неділю з порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду зникло виділення грошей Україні. У Мінфіні повідомили, що це пов'язано з торговою блокадою Донбасу.
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