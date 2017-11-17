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Німецького поліцейського звільнили за нацистські жести і татуювання

У чоловіка виявили татуювання з текстом забороненого гімну нацистської партії Хорста Весселя
У Німеччині суд постановив звільнити зі служби поліцейського за нацистські жести і татуювання.
Німецького поліцейського звільнили за нацистські жести і татуювання Фото: web.de

"Службовця, який має татуювання неконституційного змісту і який демонстрував так зване гітлерівське привітання, може бути звільнено з служби", - йдеться у повідомленні федерального адміністративного суду у Лейпцигу.

Також суд присудив чоловіку виплатити штраф у розмірі 300 євро.

Як повідомляє Spiegel, у поліцейського виявили татуювання з текстом забороненого гімну нацистської партії Хорста Весселя.

Ще в 2007 році прокуратура ініціювала кілька перевірок стосовно правоохоронця. Йому інкримінували причетність до створення CD-дисків та буклетів з текстами, що розпалюють расову ненависть.

Також його звинувачували в носінні тату нацистського змісту і демонстрації нацистських жестів.

Тоді не вдалося довести, що поліцейський публічно демонстрував свої тату і нацистське привітання.

Нагадаємо, у жовтні один з лідерів британських неонацистів Кевін Вілшоу вийшов з ультраправої партії "Національний Фронт", заявивши про своє єврейське походження та зізнавшись у нетрадиційній сексуальній орієнтації.

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17 11 2017 14:09
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