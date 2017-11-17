Німецького поліцейського звільнили за нацистські жести і татуювання
"Службовця, який має татуювання неконституційного змісту і який демонстрував так зване гітлерівське привітання, може бути звільнено з служби", - йдеться у повідомленні федерального адміністративного суду у Лейпцигу.
Також суд присудив чоловіку виплатити штраф у розмірі 300 євро.
Як повідомляє Spiegel, у поліцейського виявили татуювання з текстом забороненого гімну нацистської партії Хорста Весселя.
Ще в 2007 році прокуратура ініціювала кілька перевірок стосовно правоохоронця. Йому інкримінували причетність до створення CD-дисків та буклетів з текстами, що розпалюють расову ненависть.
Також його звинувачували в носінні тату нацистського змісту і демонстрації нацистських жестів.
Тоді не вдалося довести, що поліцейський публічно демонстрував свої тату і нацистське привітання.
Нагадаємо, у жовтні один з лідерів британських неонацистів Кевін Вілшоу вийшов з ультраправої партії "Національний Фронт", заявивши про своє єврейське походження та зізнавшись у нетрадиційній сексуальній орієнтації.
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