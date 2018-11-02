Німецький біатлоніст Пайффер виграв спринт на Олімпіаді

30-річний Арнд Пайффер був точним на двох вогневих рубежах

кщо не сенсаційно, то досить несподівано завершилася стартова на Олімпіаді гонка біатлоністів. Німецький лижник-стрілець Арнд Пайффер, не зробивши жодного промаху на двох вогневих рубежах, виграв "золото" Ігор-2018.

7,5-кілометрову дистанцію чотириразовий чемпіон світу, срібний призер зимових Олімпійських ігор 2014 року в естафеті, пройшов за 23:38,8.

З одним промахом і з відставанням у 7,7 сек. другим фінішну пряму перетнув італієць Домінік Віндіш.

Замкнув п'єдестал 27-річний чех Міхал Крчмарж (+8,2 сек.), який, як і переможець, був точним у стрільбі.

Сенсаційно виступив багаторічний лідер світового біатлону француз Мартен Фуркад, який з трьома промахами і відставанням у 22,1 сек. посів лише 8-е місце.

Українські біатлоністи "підтримали" невдалий виступ на Олімпіаді наших біатлоністок. Кращим серед українців, з 21-м результатом і відставанням у 43,7 сек., був Дмитро Підручний. Варто відзначити, що Дмитро один з небагатьох біатлоністів, який у досить морозну та вітряну погоду не зробив жодного промаху на вогневих рубежах. Однак, ходом українець програв суперникам досить багато.

Далі розташувалися Артем Прима – 40-ве місце (2 промахи, +1:36,1), Володимир Семаков – 46-й (1 промах, +1:46,1) і замкнув квартет українців з 78-м результатом Сергій Семенов (3 промахи, +2:52,9).

Нагадаємо, у перший день зимових Олімпійських ігор у Пхьончхані розіграли п'ять комплектів нагород. Лідером неофіційного командного заліку зимової Олімпіади вийшла Німеччина – два "золота"

