СПОРТ НОВИНИНімецький Дармштадт, який достроково вилетів з першої у другу Бундеслігу за підсумками поточного сезону, вирішив не продовжувати контракти з українцями Артемом Федецьким, Денисом Олійником та Ігорем Березовським.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецький клуб вирішив розлучитися з трьома українськими футболістами
Артем Федецький відіграв за Дармштадт один сезон
Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин
Як повідомляє Ligainsider.de, головний тренер "Лілій" Торстен Фрінгс оголосив про це офіційно.
"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - сказав тренер.
Зазначимо, що Федецький, Олійник і Березовський перейшли в Дармштадт на початку сезону, але в основному складі зумів закріпитися лише Федецький, який провів за "Лілій" 16 поєдинків.
Олійник за весь час зіграв три поєдинки за команду, в яких забив один м'яч.
Ігор Березовський за Дармштадт за весь сезон не зіграв жодного матчу, тільки шість раз потрапивши в заявку команди на гру.
Нагадаємо, минулого тижня Дармштадт на виїзді програв Баварії з рахунком 0:1 і достроково вилетів у другу Бундеслігу.
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11 05 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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