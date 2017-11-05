Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Німецький клуб вирішив розлучитися з трьома українськими футболістами

Артем Федецький відіграв за Дармштадт один сезон
Німецький Дармштадт, який достроково вилетів з першої у другу Бундеслігу за підсумками поточного сезону, вирішив не продовжувати контракти з українцями Артемом Федецьким, Денисом Олійником та Ігорем Березовським.
Німецький клуб вирішив розлучитися з трьома українськими футболістами Артем Федецький. Фото: Петро Ткачишин

Як повідомляє Ligainsider.de, головний тренер "Лілій" Торстен Фрінгс оголосив про це офіційно.

"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - сказав тренер.

Зазначимо, що Федецький, Олійник і Березовський перейшли в Дармштадт на початку сезону, але в основному складі зумів закріпитися лише Федецький, який провів за "Лілій" 16 поєдинків.

Олійник за весь час зіграв три поєдинки за команду, в яких забив один м'яч.

Ігор Березовський за Дармштадт за весь сезон не зіграв жодного матчу, тільки шість раз потрапивши в заявку команди на гру.

Нагадаємо, минулого тижня Дармштадт на виїзді програв Баварії з рахунком 0:1 і достроково вилетів у другу Бундеслігу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2017 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

Падіння боксерської ікони України: Кличко vs Джошуа - не програти, щоб піти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.