Німецький клуб вирішив розлучитися з трьома українськими футболістами

Німецький Дармштадт, який достроково вилетів з першої у другу Бундеслігу за підсумками поточного сезону, вирішив не продовжувати контракти з українцями Артемом Федецьким, Денисом Олійником та Ігорем Березовським.

Як повідомляє Ligainsider.de, головний тренер "Лілій" Торстен Фрінгс оголосив про це офіційно.

"Ми більше не плануємо співпрацювати з ними", - сказав тренер.

Зазначимо, що Федецький, Олійник і Березовський перейшли в Дармштадт на початку сезону, але в основному складі зумів закріпитися лише Федецький, який провів за "Лілій" 16 поєдинків.

Олійник за весь час зіграв три поєдинки за команду, в яких забив один м'яч.

Ігор Березовський за Дармштадт за весь сезон не зіграв жодного матчу, тільки шість раз потрапивши в заявку команди на гру.

Нагадаємо, минулого тижня Дармштадт на виїзді програв Баварії з рахунком 0:1 і достроково вилетів у другу Бундеслігу.