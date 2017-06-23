Німецький лоукостер Eurowings має намір почати роботу в Україні в 2018 році

Лоукостер Eurowings з листопада 2016 року припинив польоти в Росію "з економічних причин"

У 2018 році німецький лоукостер Eurowings планує почати виконувати польоти з міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Німеччини.

Про це повідомив директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, сьогодні представники Lufthansa Group відвідали аеропорт "Бориспіль" і оцінили покращення якості обслуговування, сервісів і розроблену в аеропорту публічну оферту і її можливості для залучення лоукостерів.

"З дозволу наших партнерів Lufthansa Group відкрию маленький секрет. З наступного року лоу-кост перевізник Eurowings (група компаній Lufthansa) планує почати польоти за маршрутом Київ-Берлін з подальшим відкриттям польотів в Дюссельдорф", - написав він.

Лоукостер Eurowings з листопада 2016 року припинив польоти в Росію "з економічних причин". Аналогічне рішення ухвалила у жовтні 2015 року авіакомпанія Air Berlin "в рамках оптимізації неприбуткових напрямків".

Нагадаємо, у березні лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття чотирьох нових маршрутів з аеропортів Києва і Львова.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.